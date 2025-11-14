Хочу, чтобы вы приняли во внимание тот факт, что Россия будет с увеличением атак: Зеленский провел совещание с руководителями дипучреждений

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с руководителями всех украинских дипломатических учреждений, во время которой обсудили главные приоритеты их работы на ближайшее время и на следующий год. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

После сегодняшней атаки я хочу, чтобы вы приняли во внимание тот факт, что Россия будет с уменьшением температуры и с увеличением атак. Россия не хочет останавливаться. Сил у мира пока недостаточно, чтобы заставить Россию - сказал Зеленский.

Он отметил, что важно продолжать работу над усилением противовоздушной обороны: Украина нуждается в системах ПВО и ракетах к ним.

"Мы должны расширять инициативу PURL, благодаря которой мы получаем вооружение для своей защиты, – усилить усилия по привлечению к программе стран, которые еще не присоединились, и увеличивать взносы. Важен и развитие инструмента SAFE. Отдельные вопросы – возвращение похищенных Россией украинских детей и защита прав человека на временно оккупированных территориях. Обсудили следующие шаги дипломатической работы по резолюциям в поддержку Украины в ООН", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего, где ключевой темой стало усиление обороны неба и расширение возможностей беспилотных систем.