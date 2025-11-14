Хочу, чтобы вы приняли во внимание тот факт, что Россия будет с увеличением атак: Зеленский провел совещание с руководителями дипучреждений

$42.060.03
48.880.23
ukenru
18:09 • 10955 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 18821 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39 • 19571 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 18376 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 17166 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 14962 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 33724 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 27287 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 50696 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30893 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Игнат рассказал о "Цирконе" в небе над Сумщиной14 ноября, 11:28 • 10989 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей14 ноября, 11:47 • 16167 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 25263 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 14197 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 6234 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 33724 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 27287 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 25346 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 50696 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 279948 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джо Байден
Игорь Клименко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 6376 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 33724 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 14262 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 32804 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 29015 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка

Хочу, чтобы вы приняли во внимание тот факт, что Россия будет с увеличением атак: Зеленский провел совещание с руководителями дипучреждений

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Президент Украины провел видеоконференцию с руководителями дипломатических учреждений, обсудив приоритеты работы. Он отметил увеличение атак России со снижением температуры и необходимости усиления противовоздушной обороны.

Хочу, чтобы вы приняли во внимание тот факт, что Россия будет с увеличением атак: Зеленский провел совещание с руководителями дипучреждений

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с руководителями всех украинских дипломатических учреждений, во время которой обсудили главные приоритеты их работы на ближайшее время и на следующий год. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

После сегодняшней атаки я хочу, чтобы вы приняли во внимание тот факт, что Россия будет с уменьшением температуры и с увеличением атак. Россия не хочет останавливаться. Сил у мира пока недостаточно, чтобы заставить Россию

- сказал Зеленский.

Он отметил, что важно продолжать работу над усилением противовоздушной обороны: Украина нуждается в системах ПВО и ракетах к ним.

"Мы должны расширять инициативу PURL, благодаря которой мы получаем вооружение для своей защиты, – усилить усилия по привлечению к программе стран, которые еще не присоединились, и увеличивать взносы. Важен и развитие инструмента SAFE. Отдельные вопросы – возвращение похищенных Россией украинских детей и защита прав человека на временно оккупированных территориях. Обсудили следующие шаги дипломатической работы по резолюциям в поддержку Украины в ООН", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего, где ключевой темой стало усиление обороны неба и расширение возможностей беспилотных систем.

Павел Башинский

Политика
Техника
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина