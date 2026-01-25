$43.170.00
24 січня, 18:16 • 12900 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 25691 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 24702 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 34039 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 34392 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 46569 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 43549 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35010 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29351 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 68911 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Хмарно та зі снігом: якою буде погода в Україні в останню неділю січня

Київ • УНН

 • 148 перегляди

У неділю, 25 січня, на більшості території України буде хмарно. Очікується помірний сніг у центральних областях, ожеледь та налипання мокрого снігу на заході, Одещині та Миколаївщині.

Хмарно та зі снігом: якою буде погода в Україні в останню неділю січня

У неділю, 25 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, очікуєьться у центральних областях очікується помірний сніг, вдень у західних, Одеській та Миколаївській областях ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура на північному сході та сході країни 7-12° морозу; на півдні та заході від 4° морозу до 1° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму 1-6° тепла); на решті території 4-9° морозу  

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у неділю буде хмарно, сніжитиме. Температура повітря -7°...-5°.

Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня18.01.26, 12:58 • 67714 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Україна