Хмарно та зі снігом: якою буде погода в Україні в останню неділю січня

У неділю, 25 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, очікуєьться у центральних областях очікується помірний сніг, вдень у західних, Одеській та Миколаївській областях ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура на північному сході та сході країни 7-12° морозу; на півдні та заході від 4° морозу до 1° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму 1-6° тепла); на решті території 4-9° морозу - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у неділю буде хмарно, сніжитиме. Температура повітря -7°...-5°.

Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня