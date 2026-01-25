$43.170.00
24 января, 18:16 • 12968 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 25843 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 24764 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 34094 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 34434 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 46593 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 43573 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35020 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29356 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 68957 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Облачно со снегом: какой будет погода в Украине в последнее воскресенье января

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В воскресенье, 25 января, на большей части территории Украины будет облачно. Ожидается умеренный снег в центральных областях, гололедица и налипание мокрого снега на западе, Одесской и Николаевской областях.

Облачно со снегом: какой будет погода в Украине в последнее воскресенье января

В воскресенье, 25 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, ожидается в центральных областях умеренный снег, днем в западных, Одесской и Николаевской областях гололед, налипание мокрого снега. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на северо-востоке и востоке страны 7-12° мороза; на юге и западе от 4° мороза до 1° тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 1-6° тепла); на остальной территории 4-9° мороза  

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно, будет снежить. Температура воздуха -7°...-5°.

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Украина