Облачно со снегом: какой будет погода в Украине в последнее воскресенье января
Киев • УНН
В воскресенье, 25 января, на большей части территории Украины будет облачно. Ожидается умеренный снег в центральных областях, гололедица и налипание мокрого снега на западе, Одесской и Николаевской областях.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ожидается в центральных областях умеренный снег, днем в западных, Одесской и Николаевской областях гололед, налипание мокрого снега. На дорогах страны гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на северо-востоке и востоке страны 7-12° мороза; на юге и западе от 4° мороза до 1° тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 1-6° тепла); на остальной территории 4-9° мороза
В Киеве и области в воскресенье будет облачно, будет снежить. Температура воздуха -7°...-5°.
