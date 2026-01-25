Облачно со снегом: какой будет погода в Украине в последнее воскресенье января

В воскресенье, 25 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, ожидается в центральных областях умеренный снег, днем в западных, Одесской и Николаевской областях гололед, налипание мокрого снега. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на северо-востоке и востоке страны 7-12° мороза; на юге и западе от 4° мороза до 1° тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 1-6° тепла); на остальной территории 4-9° мороза - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно, будет снежить. Температура воздуха -7°...-5°.

Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января