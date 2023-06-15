Харківщина: всі ворожі "шахеди" в області були знищені
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Всі ворожі "шахеди" у Харківській області були знищені на підльоті до міста. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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"Вибухи, що харківʼяни чули в ночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожим цілям. Шахеди, що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова. Дякую нашим військовим!", - йдеться в повідомленні.
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Доповнення
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі ворог атакував ракетами Кривий Ріг, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.
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