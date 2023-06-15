В небі над Україною за ніч знищили 22 повітряні цілі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Повітряні Сили у ніч на 15 червня знищили 22 повітряні цілі, запущені російськими військами. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Повітряних сил ЗС України.
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Зазначається, що вночі, в період з 00.20 по 04.30 год, російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами "Shahed-136/131".
"Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації", - зазначили в Повітряних Силах.
Там додали, що іранські "шахеди" противник запускав з північного та південного напрямків.
"Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід". Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в своєму Telegram-каналі повідомив, що за попередньою інформацією, в небі над Одещиною Силами ППО були збиті всі 13 ворожих "шахедів".