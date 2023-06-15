В небі над Одещиною були збиті всі 13 ворожих "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. В небі над Одещиною Силами ППО були збиті всі 13 ворожих "шахедів". Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Попередня інформація: 13 "шахедів" атакували Одещину. Всі вони знищені Силами ППО", - написав він.
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Під час повітряної тривоги вночі, у Кривому Розі та Одесі лунали вибухи.
В ОК "Південь" зазначали, що окупанти атакують регіон безпілотниками.