В небе над Одесской областью были сбиты все 13 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В небе над Одесской областью Силами ПВО были сбиты все 13 вражеских "шахедов". Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"Предварительная информация: 13 "шахедов" атаковали Одесскую область. Все они уничтожены Силами ПВО", - написал он.
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Во время воздушной тревоги ночью, в Кривом Роге и Одессе раздавались взрывы.
В ОК "Юг" отмечали, что оккупанты атакуют регион беспилотниками.