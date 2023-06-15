В небе над Одесской областью были сбиты все 13 вражеских "шахедов"

Цитата

"Предварительная информация: 13 "шахедов" атаковали Одесскую область. Все они уничтожены Силами ПВО", - написал он.

Дополнение

Во время воздушной тревоги ночью, в Кривом Роге и Одессе раздавались взрывы.

В ОК "Юг" отмечали, что оккупанты атакуют регион беспилотниками.