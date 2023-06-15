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В небе над Одесской областью были сбиты все 13 вражеских "шахедов"

Киев • УНН

 • 1101592 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В небе над Одесской областью Силами ПВО были сбиты все 13 вражеских "шахедов". Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, пишет УНН.

В небе над Одесской областью были сбиты все 13 вражеских "шахедов"

Цитата

"Предварительная информация: 13 "шахедов" атаковали Одесскую область. Все они уничтожены Силами ПВО", - написал он.

Дополнение

Во время воздушной тревоги ночью, в Кривом Роге и Одессе раздавались взрывы.

В ОК "Юг" отмечали, что оккупанты атакуют регион беспилотниками.

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