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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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ОК "Південь": росія атакує регіон України безпілотниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Окупанти атакують південь України безпілотниками, є загроза ракетного удару. Про це пише УНН з посиланням на ОК "Південь".

ОК "Південь": росія атакує регіон України безпілотниками

Цитата

"Ворог атакує південь України безпілотними літальними апаратами. Також є загроза ракетного удару.

Сили оборони працюють. Будьте свідомі, не нехтуте власною безпекою. Перейдіть в укриття або скористайтесь правилом "двох стін", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Наразі, у багатьох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Тим часом, мешканці Одеси повідомляють про звуки вибухів у місті.

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