ОК "Південь": росія атакує регіон України безпілотниками
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Окупанти атакують південь України безпілотниками, є загроза ракетного удару. Про це пише УНН з посиланням на ОК "Південь".
Цитата
"Ворог атакує південь України безпілотними літальними апаратами. Також є загроза ракетного удару.
Сили оборони працюють. Будьте свідомі, не нехтуте власною безпекою. Перейдіть в укриття або скористайтесь правилом "двох стін", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Наразі, у багатьох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Тим часом, мешканці Одеси повідомляють про звуки вибухів у місті.