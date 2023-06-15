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ОК "Юг": россия атакует регион Украины беспилотниками

Киев • УНН

 • 946701 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Оккупанты атакуют юг Украины беспилотниками, есть угроза ракетного удара. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОК "Юг".

ОК "Юг": россия атакует регион Украины беспилотниками

Цитата

"Враг атакует юг Украины беспилотными летательными аппаратами. Также есть угроза ракетного удара.

Силы обороны работают. Будьте сознательны, не пренебрегайте собственной безопасностью. Перейдите в укрытие или воспользуйтесь правилом "двух стен", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сейчас во многих областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Тем временем, жители Одессы сообщают о звуках взрывов в городе.

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