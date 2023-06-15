ОК "Юг": россия атакует регион Украины беспилотниками
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Оккупанты атакуют юг Украины беспилотниками, есть угроза ракетного удара. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОК "Юг".
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"Враг атакует юг Украины беспилотными летательными аппаратами. Также есть угроза ракетного удара.
Силы обороны работают. Будьте сознательны, не пренебрегайте собственной безопасностью. Перейдите в укрытие или воспользуйтесь правилом "двух стен", - говорится в сообщении.
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Сейчас во многих областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Тем временем, жители Одессы сообщают о звуках взрывов в городе.