ОК "Юг": россия атакует регион Украины беспилотниками

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"Враг атакует юг Украины беспилотными летательными аппаратами. Также есть угроза ракетного удара.

Силы обороны работают. Будьте сознательны, не пренебрегайте собственной безопасностью. Перейдите в укрытие или воспользуйтесь правилом "двух стен", - говорится в сообщении.

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Сейчас во многих областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Тем временем, жители Одессы сообщают о звуках взрывов в городе.