Україною знову шириться масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У багатьох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги, передає УНН.
Деталі
Так, тривога вже пролунала у східних, північних, південних та центральних областях країни. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Доповнення
Під час минулої повітряної тривоги у Харкові лунали вибухи.
У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації закликали не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення.