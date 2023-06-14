У Дніпропетровській ОВА закликали не ігнорувати повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації закликали не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення, передає УНН.
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"Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Бережіть себе і своїх близьких!", - йдеться в повідомленні.
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Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.
"Ніч може бути важкою. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написав він.
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