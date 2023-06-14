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В Днепропетровской ОВА призвали не игнорировать воздушную тревогу

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. В Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления, передает УНН.

В Днепропетровской ОВА призвали не игнорировать воздушную тревогу

Цитата

"Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении.

Дополнение

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Ночь может быть тяжелой. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - написал он.

Напомним

Полиция Донецкой области опубликовала видео спасательной операции после атаки рф на Краматорск и Константиновку, в результате которых погибли три человека, и еще четверо получили ранения.

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