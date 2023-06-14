В Днепропетровской ОВА призвали не игнорировать воздушную тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления, передает УНН.
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"Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении.
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Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.
"Ночь может быть тяжелой. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - написал он.
Напомним
Полиция Донецкой области опубликовала видео спасательной операции после атаки рф на Краматорск и Константиновку, в результате которых погибли три человека, и еще четверо получили ранения.