По Украине снова распространяется масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Во многих областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги, передает УНН.
Детали
Так, тревога уже прозвучала в восточных, северных, южных и центральных областях страны. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
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Во время прошлой воздушной тревоги в Харькове раздавались взрывы.
В Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае её объявления.