По Украине снова распространяется масштабная воздушная тревога

Детали

Так, тревога уже прозвучала в восточных, северных, южных и центральных областях страны. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Дополнение

Во время прошлой воздушной тревоги в Харькове раздавались взрывы.

В Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае её объявления.