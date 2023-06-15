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По Украине снова распространяется масштабная воздушная тревога

Киев • УНН

 • 1077758 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во многих областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги, передает УНН.

По Украине снова распространяется масштабная воздушная тревога

Детали

Так, тревога уже прозвучала в восточных, северных, южных и центральных областях страны. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Дополнение

Во время прошлой воздушной тревоги в Харькове раздавались взрывы.

В Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае её объявления.

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