У Кривому Розі та Одесі пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Кривому Розі пролунали вибухи, повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Телеграм. Численні вибухи також пролунали в Одесі, пише УНН.
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"Кривий Ріг. Вибухи.
Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.
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Крім того, про численні вибухи у місті повідомляють й мешканці Одеси.
В ОК "Південь" зазначали, що окупанти атакують регіон безпілотниками, крім того є загроза ракетного удару.