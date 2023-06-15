В Кривом Роге и Одессе прогремели взрывы

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"Кривой Рог. Взрывы.

Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.

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Кроме того, о многочисленных взрывах в городе сообщают и жители Одессы.

В ОК "Юг" отмечали, что оккупанты атакуют регион беспилотниками, кроме того есть угроза ракетного удара.