В Кривом Роге и Одессе прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Телеграмм. Многочисленные взрывы также прогремели в Одессе, пишет УНН.
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"Кривой Рог. Взрывы.
Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.
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Кроме того, о многочисленных взрывах в городе сообщают и жители Одессы.
В ОК "Юг" отмечали, что оккупанты атакуют регион беспилотниками, кроме того есть угроза ракетного удара.