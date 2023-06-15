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В небе над Украиной за ночь уничтожили 22 воздушные цели

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Воздушные Силы в ночь на 15 июня уничтожили 22 воздушные цели, запущенные российскими войсками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Воздушных сил ВС Украины.

В небе над Украиной за ночь уничтожили 22 воздушные цели

Детали

Отмечается, что ночью, в период с 00.20 по 04.30 ч, российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131".

"Четырьмя самолётами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные – попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", - отметили в Воздушных Силах.

Там добавили, что иранские "шахеды" противник запускал с северного и южного направлений.

"Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток". Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале сообщил, что по предварительной информации, в небе над Одесской областью Силами ПВО были сбиты все 13 вражеских "шахедов".

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