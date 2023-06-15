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Ворог атакував Кривий Ріг ракетами: одна людина отримала поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Вночі ворог атакував ракетами Кривий Ріг, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.

Ворог атакував Кривий Ріг ракетами: одна людина отримала поранення

Цитата

"Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах.

Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Лисак додав, що внаслідок обстрілу, на підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Зокрема, побиті газопроводи, а також знищено шиномонтаж та автобус.

"Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто. Також вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136", - наголосив Лисак.

Нагадаємо

Повітряні Сили у ніч на 15 червня знищили 22 повітряні цілі, запущені російськими військами.

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