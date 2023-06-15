Враг атаковал Кривой Рог ракетами: один человек получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Ночью враг атаковал ракетами Кривой Рог, в результате обстрела один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям.
Ранения получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Детали
Лысак добавил, что в результате обстрела, на предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. В частности, побиты газопроводы, а также уничтожены шиномонтаж и автобус.
"Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки повредили авто. Также ночью воины ПвК "Восток" уничтожили в небе над регионом все 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136", - отметил Лысак.
Напомним
Воздушные Силы в ночь на 15 июня уничтожили 22 воздушные цели, запущенные российскими войсками.