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Враг атаковал Кривой Рог ракетами: один человек получил ранения

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Ночью враг атаковал ракетами Кривой Рог, в результате обстрела один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

Враг атаковал Кривой Рог ракетами: один человек получил ранения

Цитата

"Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям.

Ранения получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Детали

Лысак добавил, что в результате обстрела, на предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. В частности, побиты газопроводы, а также уничтожены шиномонтаж и автобус.

"Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки повредили авто. Также ночью воины ПвК "Восток" уничтожили в небе над регионом все 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136", - отметил Лысак.

Напомним

Воздушные Силы в ночь на 15 июня уничтожили 22 воздушные цели, запущенные российскими войсками.

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