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Харьковщина: все вражеские "шахеды" в области были уничтожены

Киев • УНН

 • 756119 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Все вражеские "шахеды" в Харьковской области были уничтожены на подлете к городу. Об этом сообщил Харьковский городской глава Игорь Терехов, передает УНН.

Харьковщина: все вражеские "шахеды" в области были уничтожены

Цитата

"Взрывы, которые харьковчане слышали ночью, были отработкой нашей ПВО по вражеским целям. Шахеды, летевшие на город, были сбиты на подлете к Харькову. Спасибо нашим военным!", - говорится в сообщении.

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Дополнение

В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью враг атаковал ракетами Кривой Рог, в результате обстрела один человек получил ранения.

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