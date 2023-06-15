Харьковщина: все вражеские "шахеды" в области были уничтожены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Все вражеские "шахеды" в Харьковской области были уничтожены на подлете к городу. Об этом сообщил Харьковский городской глава Игорь Терехов, передает УНН.
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"Взрывы, которые харьковчане слышали ночью, были отработкой нашей ПВО по вражеским целям. Шахеды, летевшие на город, были сбиты на подлете к Харькову. Спасибо нашим военным!", - говорится в сообщении.
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В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью враг атаковал ракетами Кривой Рог, в результате обстрела один человек получил ранения.
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