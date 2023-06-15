Харьковщина: все вражеские "шахеды" в области были уничтожены

Цитата

"Взрывы, которые харьковчане слышали ночью, были отработкой нашей ПВО по вражеским целям. Шахеды, летевшие на город, были сбиты на подлете к Харькову. Спасибо нашим военным!", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В небе над Украиной за ночь уничтожили 22 воздушные цели

Дополнение

В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью враг атаковал ракетами Кривой Рог, в результате обстрела один человек получил ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В небе над Одесской областью были сбиты все 13 вражеских "шахедов"