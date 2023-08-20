Харківщина: окупанти вгатили по центру Куп‘янська. Постраждало 11 людей - ОВА

Цитата

"На цю хвилину 7 людей перебувають у важкому стані, 3 - у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці. Окупанти після 14 год завдали кількаразові удари артилерією просто по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення «Нової пошти», виникли кілька пожеж. Це справжній терор мирного населення, за який окупанти мають нести жорстку відповідальність!", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Сьогодні вже з зранку ворог завдав чергового удару по Купянську на Харківщині. В результаті обстрілу один чоловік отримав поранення. Як сьогодні повідомляв УНН, окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську на Харківщині. Один чоловік загинув, десять поранено, є численні пошкодження. ДСНС ліквідувало пожежі.

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