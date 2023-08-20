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Харьковщина: оккупанты ударили по центру Купянска. Пострадало 11 человек - ОВА

Киев • УНН

 • 1000626 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В результате артиллерийского обстрела центра Купянска пострадали 11 гражданских. Есть разрушения, возникли пожары, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

"На эту минуту 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 3 - в среднем. 1 человеку оказали медицинскую помощь на месте. Оккупанты после 14 часов нанесли несколько раз удары артиллерией прямо по центральной части города, уничтожены и повреждены 5 автомобилей местных жителей, повреждено отделение «Новой почты», возникли несколько пожаров. Это настоящий террор мирного населения, за который оккупанты должны нести жесткую ответственность!", - сообщил Синегубов.

Дополнение

Сегодня уже с утра враг нанёс очередной удар по Купянску на Харьковщине. В результате обстрела один человек получил ранения. Как сегодня сообщал УНН, оккупанты наносят интенсивные удары по Волчанску Чугуевского района и Купянску на Харьковщине. Один человек погиб, десять ранены, есть многочисленные повреждения. ГСЧС ликвидировало пожары.

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