Харьковщина: оккупанты ударили по центру Купянска. Пострадало 11 человек - ОВА

Цитата

"На эту минуту 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 3 - в среднем. 1 человеку оказали медицинскую помощь на месте. Оккупанты после 14 часов нанесли несколько раз удары артиллерией прямо по центральной части города, уничтожены и повреждены 5 автомобилей местных жителей, повреждено отделение «Новой почты», возникли несколько пожаров. Это настоящий террор мирного населения, за который оккупанты должны нести жесткую ответственность!", - сообщил Синегубов.

Дополнение

Сегодня уже с утра враг нанёс очередной удар по Купянску на Харьковщине. В результате обстрела один человек получил ранения. Как сегодня сообщал УНН, оккупанты наносят интенсивные удары по Волчанску Чугуевского района и Купянску на Харьковщине. Один человек погиб, десять ранены, есть многочисленные повреждения. ГСЧС ликвидировало пожары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Украина прожила под обстрелами эту неделю: в Офисе президента подвели итоги