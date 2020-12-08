Кернес повернеться у Харків до Нового Року - бізнесмен Фукс

Нагадаємо, у поліції Харківщини повідомили про провадження щодо зникнення Кернеса, але згодом стерли повідомлення.
Зазначимо, що Геннадій Кернес, в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини. В жовтні Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19.
Як повідомлялося, Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.
Як повідомлялося, в міськраді Харкова вже спростовували чутки про смерть Кернеса.