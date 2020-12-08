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Кернес повернеться у Харків до Нового Року - бізнесмен Фукс

Кернес повернеться у Харків до Нового Року - бізнесмен Фукс

Київ • УНН

 • 15410 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міський голова Харкова Геннадій Кернес планує повернутися в Україну 30 грудня. Про це у своєму Telegram-каналі написав бізнесмен і друг сім'ї Кернеса Павло Фукс, передає УНН.

“Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків’янам. Планує 30 грудня бути вдома”, — написав Фукс.

Раніше у мерії Харкова заявили, що Кернес не встигне на перше засідання міської ради.

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Нагадаємо, у поліції Харківщини повідомили про провадження щодо зникнення Кернеса, але згодом стерли повідомлення.

Зазначимо, що Геннадій Кернес, в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини. В жовтні Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Як повідомлялося, Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.

Як повідомлялося, в міськраді Харкова вже спростовували чутки про смерть Кернеса.

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