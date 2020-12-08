Кернес вернется в Харьков до Нового Года - бизнесмен Фукс

Напомним, в полиции Харьковщины сообщили о производстве об исчезновении Кернеса, но впоследствии стерли сообщение.
Отметим, что Геннадий Кернес, в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию. В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Как сообщалось, Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.
Как сообщалось, в горсовете Харькова уже опровергали слухи о смерти Кернеса.