Вітання всім, хто мене загубив: з'явилося нове фото "зниклого" Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Харківський міський голова Геннадій Кернес передає вітання із клініки "Шаріте". Про це у своєму Telegram-каналі написав бізнесмен і друг сім'ї Павло Фукс, а також показав нове фото "зниклого" Кернеса, передає УНН.
Відзначимо, що знімок зроблений в клініці "Шаріте", де лікується міський голова.
Павло Фукс навіть привів слова Генадія Кернеса, який переказує вітання всім, хто його загубив.
"Передаю вітання всім харків'янам! І окреме вітання всім, хто мене загубив", - цитує бізнесмен слова Кернеса.
Нагадаємо, у поліції Харківщини повідомили про провадження щодо зникнення Кернеса, але згодом стерли повідомлення.
Пізніше прессекретар Кернеса Юрій Сидоренко повідомив, що заяву про зникнення міського голови Харкова Геннадія Кернеса подав місцевий активіст Артур Газієв.
На запитання, де наразі перебуває Кернес, Сидоренко відповів: “Там, де й останні майже 2 місяці - в клініці “Шаріте”.
Зазначимо, що Геннадій Кернес, в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини.
В жовтні Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19.
Як повідомлялося, Геннадій Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.