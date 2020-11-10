У Кернеса прокоментували заяву про "зникнення" мера Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Заяву про зникнення міського голови Харкова Геннадія Кернеса подав місцевий активіст Артур Газієв. Про це повідомив журналісту УНН прессекретар Кернеса Юрій Сидоренко.
“За нашою інформацією, заяву написав один з активістів, пов’язаний з Олександром Фельдманом, — Артур Газієв...”, — розповів Сидоренко.
Окрім того, сам Артур Газієв на своїй сторінці у Facebook повідомив, що написав заяву до поліції через зникнення Кернеса.
“Чекаю, офіційної письмової відповіді. За заявою про те, щоб розшукали міського голову! Якщо хтось знає з оточення Кернеса, що він в „Шаріте“, то як нам дізнатися правду!?” - написав Газієв.
На запитання, де наразі перебуває Кернес, Сидоренко відповів: “Там, де й останні майже 2 місяці - в клініці “Шаріте”.
Додамо, що Олександр Фельдман балотувався в мери Харкова в цьому році від “Опозиційної платформи — За життя”.
Нагадаємо, у поліції Харківщини повідомили про провадження щодо зникнення Кернеса, але згодом стерли повідомлення.
Зазначимо, що Геннадій Кернес, в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини.
В жовтні Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19.
Як повідомлялося, Геннадій Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.