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У Кернеса прокоментували заяву про "зникнення" мера Харкова

У Кернеса прокоментували заяву про "зникнення" мера Харкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Заяву про зникнення міського голови Харкова Геннадія Кернеса подав місцевий активіст Артур Газієв. Про це повідомив журналісту УНН прессекретар Кернеса Юрій Сидоренко.

“За нашою інформацією, заяву написав один з активістів, пов’язаний з Олександром Фельдманом, — Артур Газієв...”, — розповів Сидоренко.

Окрім того, сам Артур Газієв на своїй сторінці у Facebook повідомив, що написав заяву до поліції через зникнення Кернеса.

“Чекаю, офіційної письмової відповіді. За заявою про те, щоб розшукали міського голову! Якщо хтось знає з оточення Кернеса, що він в „Шаріте“, то як нам дізнатися правду!?” - написав Газієв.

На запитання, де наразі перебуває Кернес, Сидоренко відповів: “Там, де й останні майже 2 місяці - в клініці “Шаріте”.

Додамо, що Олександр Фельдман балотувався в мери Харкова в цьому році від “Опозиційної платформи — За життя”.

Нагадаємо, у поліції Харківщини повідомили про провадження щодо зникнення Кернеса, але згодом стерли повідомлення.

Зазначимо, що Геннадій Кернес, в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини.

В жовтні Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Як повідомлялося, Геннадій Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.

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