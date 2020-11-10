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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 39310 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 116265 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 93749 просмотра

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4 марта, 09:55 • 100175 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103264 просмотра

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Привет всем, кто меня потерял: появилось новое фото "пропавшего" Кернеса

Привет всем, кто меня потерял: появилось новое фото "пропавшего" Кернеса

Киев  •  УНН

 • 33005 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Харьковский городской голова Геннадий Кернес передает приветствия из клиники "Шарите". Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен и друг семьи Павел Фукс, а также показал новое фото "пропавшего" Кернеса, передает УНН.

Отметим, что снимок сделан в клинике "Шарите", где лечится городской голова.

Павел Фукс даже привел слова Геннадия Кернеса, который переводит поздравления всем, кто его потерял.

"Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял", - цитирует бизнесмен слова Кернеса.

Напомним, в полиции Харьковской облати сообщили о производстве об исчезновении Кернеса, но впоследствии стерли сообщение.

Позже пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко сообщил, что заявление об исчезновении городского головы Харькова Геннадия Кернеса подал местный активист Артур Газиев.

На вопрос, где сейчас находится Кернес, Сидоренко ответил: "Там, где и последние почти 2 месяца - в клинике "Шарите".

Отметим, что Геннадий Кернес, в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию.

В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Как сообщалось, Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.

Украинские Национальные Новости

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