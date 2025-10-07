Казахстан збільшить постачання нафти до Німеччини у 2026 році

Казахстан наростить експорт нафти до Німеччини – сторони домовилися про продовження співпраці та збільшення обсягів поставок. Про це повідомляє видання ORDA, пише УНН.

Голова правління "КазМунайГаз" Асхат Хасенов під час зустрічі з гендиректором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером заявив про плани розширення постачання сировини до ФРН.

За підсумками зустрічі продовжили поточний договір про постачання казахстанської нафти до Німеччини до кінця 2026 року (з ресурсів Karachaganak Petroleum Operating B.V.). Угода передбачає збільшення щомісячних поставок зі 100 тис. до 130 тис. тонн