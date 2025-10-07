Казахстан збільшить постачання нафти до Німеччини у 2026 році
Київ • УНН
Казахстан експортуватиме більше нафти до Європи. Щомісячні поставки збільшаться зі 100 тис. до 130 тис. тонн. Угода продовжена до кінця 2026 року, охоплюючи ресурси Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Казахстан наростить експорт нафти до Німеччини – сторони домовилися про продовження співпраці та збільшення обсягів поставок. Про це повідомляє видання ORDA, пише УНН.
Деталі
Голова правління "КазМунайГаз" Асхат Хасенов під час зустрічі з гендиректором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером заявив про плани розширення постачання сировини до ФРН.
За підсумками зустрічі продовжили поточний договір про постачання казахстанської нафти до Німеччини до кінця 2026 року (з ресурсів Karachaganak Petroleum Operating B.V.). Угода передбачає збільшення щомісячних поставок зі 100 тис. до 130 тис. тонн
Минулого року до Німеччини почали відправляти нафту з казахського Кашагана, а з 2025-го – із Тенгізу. За дев’ять місяців поточного року на німецький НПЗ у Шведті доставили 1,5 млн тонн казахстанської нафти.
