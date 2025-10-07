$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 21746 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 51605 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 43114 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 45747 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 81245 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 33558 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 40100 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66418 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77787 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92909 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Казахстан будет экспортировать больше нефти в Европу. Ежемесячные поставки увеличатся со 100 тыс. до 130 тыс. тонн. Соглашение продлено до конца 2026 года, охватывая ресурсы Karachaganak Petroleum Operating B.V.

Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году

Казахстан нарастит экспорт нефти в Германию – стороны договорились о продолжении сотрудничества и увеличении объемов поставок. Об этом сообщает издание ORDA, пишет УНН.

Подробности

Председатель правления "КазМунайГаз" Асхат Хасенов во время встречи с гендиректором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером заявил о планах расширения поставок сырья в ФРГ.

По итогам встречи продлили текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года (из ресурсов Karachaganak Petroleum Operating B.V.). Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тыс. до 130 тыс. тонн 

– отметили в КМГ.

В прошлом году в Германию начали отправлять нефть с казахского Кашагана, а с 2025-го – с Тенгиза. За девять месяцев текущего года на немецкий НПЗ в Шведте доставили 1,5 млн тонн казахстанской нефти.

Венгрия впервые импортировала казахстанскую нефть морским путем через Хорватию04.08.25, 19:14 • 8712 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Хорватия
Германия
Венгрия
Казахстан