Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году
Киев • УНН
Казахстан будет экспортировать больше нефти в Европу. Ежемесячные поставки увеличатся со 100 тыс. до 130 тыс. тонн. Соглашение продлено до конца 2026 года, охватывая ресурсы Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Казахстан нарастит экспорт нефти в Германию – стороны договорились о продолжении сотрудничества и увеличении объемов поставок. Об этом сообщает издание ORDA, пишет УНН.
Подробности
Председатель правления "КазМунайГаз" Асхат Хасенов во время встречи с гендиректором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером заявил о планах расширения поставок сырья в ФРГ.
По итогам встречи продлили текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года (из ресурсов Karachaganak Petroleum Operating B.V.). Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тыс. до 130 тыс. тонн
В прошлом году в Германию начали отправлять нефть с казахского Кашагана, а с 2025-го – с Тенгиза. За девять месяцев текущего года на немецкий НПЗ в Шведте доставили 1,5 млн тонн казахстанской нефти.
