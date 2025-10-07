Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году

Казахстан нарастит экспорт нефти в Германию – стороны договорились о продолжении сотрудничества и увеличении объемов поставок. Об этом сообщает издание ORDA, пишет УНН.

Председатель правления "КазМунайГаз" Асхат Хасенов во время встречи с гендиректором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером заявил о планах расширения поставок сырья в ФРГ.

По итогам встречи продлили текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года (из ресурсов Karachaganak Petroleum Operating B.V.). Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тыс. до 130 тыс. тонн