Катастрофа літака МАУ: Україна звернулася до партнерів через неотримання доказів від Ірану

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752, який був збитий 8 січня поблизу Тегерана. Тому Україна закликає всіх своїх партнерів підтримати її у прагненні справедливості та об’єктивному розслідуванні цієї справи. На цьому наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій на першому Форумі безпечнішого неба (Safer Skies Forum), передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.