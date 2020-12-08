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Катастрофа літака МАУ: Україна звернулася до партнерів через неотримання доказів від Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752, який був збитий 8 січня поблизу Тегерана. Тому Україна закликає всіх своїх партнерів підтримати її у прагненні справедливості та об’єктивному розслідуванні цієї справи. На цьому наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій на першому Форумі безпечнішого неба (Safer Skies Forum), передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

“Україна бере активну участь у розслідуванні збиття рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, яке проводить Ісламська Республіка Іран. Ми високо цінуємо підтримку наших партнерів з Канади, США, Франції, Нідерландів, Німеччини та інших країн, яка дозволила досягнути результатів у розслідуванні катастрофи рейсу MH17. Разом з тим, українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів щодо розслідування авіакатастрофи рейсу PS752. Тому я прошу наших партнерів підтримати Україну у прагненні справедливості. Ми всі зацікавлені в об’єктивному розслідуванні цієї справи”, — наголосив Криклій.

При цьому міністр нагадав учасникам форуму, що українська сторона активно підтримувала та сприяла технічному розслідуванню катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, проведеного Радою безпеки Нідерландів.

За його словами, на основі результатів остаточного звіту про розслідування катастрофи MH17 Україна спільно з іншими державами брала активну участь у розробці Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) нових стандартів і рекомендацій щодо управління повітряним простором та аеронавігаційною інформацією, які враховують оцінку ризиків у зонах конфлікту.

Додамо, проведення першого Safer Skies Forum в онлайн-форматі було підтримано більшістю країн Ради ІКАО, зокрема Бразилією, Іспанією, Фінляндією, США, Францією, Великою Британією, Нідерландами, Індією та Грецією. За результатами форуму його учасники зробили спільну заяву з метою підвищення безпеки цивільних польотів.

Нагадаємо, 21 жовтня у Тегерані завершилися двосторонні переговори стосовно розслідування збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 8 січня 2020 року. Україна мала протягом тижня отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані.

Утім, напередодні, 7 грудня в Офісі Генпрокурора вказали, що з моменту останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло півтора місяці, а “українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів”.

Рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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