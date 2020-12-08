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Катастрофа самолета МАУ: Украина обратилась к партнерам из-за неполучения доказательств от Ирана

Киев  •  УНН

 • 14463 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств по расследованию авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752, который был сбит 8 января вблизи Тегерана. Поэтому Украина призывает всех своих партнеров поддержать ее в стремлении справедливости и объективном расследовании этого дела. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на первом Форуме безопасного неба (Safer Skies Forum), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Украина активно участвует в расследовании сбития рейса PS752 авиакомпании МАУ, которое проводит Исламская Республика Иран. Мы высоко ценим поддержку наших партнеров из Канады, США, Франции, Нидерландов, Германии и других стран, которая позволила достичь результатов в расследовании катастрофы рейса MH17. Вместе с тем, украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств по расследованию авиакатастрофы рейса PS752. Поэтому я прошу наших партнеров поддержать Украину в стремлении справедливости. Мы все заинтересованы в объективном расследовании этого дела", - подчеркнул Криклий.

При этому министр напомнил участникам форума, что украинская сторона активно поддерживала и способствовала техническому расследованию катастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, проведенного Советом безопасности Нидерландов. 

По его словам, на основе результатов окончательного отчета о расследовании катастрофы MH17 Украины совместно с другими государствами активно участвовала в разработке Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) новых стандартов и рекомендаций по управлению воздушным пространством и аэронавигационной информацией, учитывающих оценку рисков в зонах конфликта.

Добавим, проведение первого Safer Skies Forum в онлайн-формате было поддержано большинством стран Совета ИКАО, в частности Бразилией, Испанией, Финляндией, США, Францией, Великобританией, Нидерландами, Индией и Грецией. По результатам форума его участники сделали совместное заявление с целью повышения безопасности гражданских полетов.

Напомним, 21 октября в Тегеране завершились двусторонние переговоры по расследованию сбития самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 8 января 2020 года. Украина должна была в течение недели получить подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране.

Впрочем, накануне, 7 декабря, в Офисе Генпрокурора указали, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а "украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств".

Рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - по крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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