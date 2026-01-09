Карали позбавленням їжі та тримали в ізоляції: Лубінець відреагував на порушення прав понад 500 українських дітей у Туреччині

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 7100 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 14018 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 15360 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 14678 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 16222 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 12096 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12270 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8482 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12676 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13455 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
85%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви9 січня, 09:56 • 28551 перегляди
Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура9 січня, 11:40 • 5630 перегляди
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації13:57 • 7974 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень15:08 • 7400 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 7550 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 7564 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 56653 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 84982 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 58970 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 81457 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Львівська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 57703 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 60225 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 81889 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 100318 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 140926 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
«Калібр» (сімейство ракет)

Карали позбавленням їжі та тримали в ізоляції: Лубінець відреагував на порушення прав понад 500 українських дітей у Туреччині

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Дмитро Лубінець відреагував на випадки фізичного та психологічного насильства над понад 500 українськими дітьми в Туреччині. Виявлені факти надіслано прем'єр-міністру та органам влади для вжиття невідкладних заходів.

Карали позбавленням їжі та тримали в ізоляції: Лубінець відреагував на порушення прав понад 500 українських дітей у Туреччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на порушень прав понад 500 українських дітей, евакуйованих після початку повномасштабної війни до Туреччини, зокрема випадки фізичного й психологічного насильства. Він зазначив, що виявлені факти були надіслані премʼєр-міністру України та кожному відповідальному органу державної влади з метою вжиття невідкладних заходів реагування. Про це Лубінець написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як розповів Лубінець, у грудні до нього надходили запити щодо надання коментарів по ситуації з українськими дітьми, тимчасово переміщеними (евакуйованими) до Туреччини, висвітленої в розслідуванні ЗМІ, зокрема, де вказувалися витяги зі звіту Офісу Омбудсмана, складеному за результатами моніторингового візиту до Туреччини, який містить чутливі відомості про грубі порушення прав дитини.

Йдеться про понад 500 дітей із українських закладів системи інституційного догляду й виховання, а також сімейних форм виховання, які після 24 лютого 2022 року були евакуйовані з Дніпропетровщини до Туреччини та розміщені у готелях. Ще на початку 2024 безпосередньо від дітей, а також з інших джерел, до Офісу Омбудсмана надходила інформація про можливі порушення прав неповнолітніх. З метою верифікації даних, мої представники відвідали на Дніпропетровщині родини, до яких діти були повернуті з Туреччини. Вже у березні я ініціював моніторинговий візит 

- зазначив Лубінець.

Під час нього, за свідченнями вихованців закладів ці діти систематично зазнавали фізичного і психологічного насильства з боку вихователів, а також старших вихованців щодо молодших за віком, зокрема:

  • дітей тримали в ізоляції. Супроводжуючі особи забороняли вихованцям закладів спілкуватися з психологами турецької сторони, які цілодобово перебували на території готелю, аби діти не повідомили про порушення їхніх прав;
    • карали позбавленням їжі;
      • діти могли безконтрольно покидати територію готелю, наражаючи себе на небезпеку в іншій країні.

        Всі виявлені порушення підтверджені головним Омбудсманом Туреччини, який підписав окремий звіт за результатами візиту. Його представники, а також працівники Міністерства сім’ї та соціальних послуг Туреччини безпосередньо були долучені до моніторингу. Щодо фактів повернення до України вагітних неповнолітніх, то слід чітко розуміти наслідки поширення відповідної інформації. Публічність - це дуже дієвий інструмент. Його застосуванню має завжди передувати оцінка, порівняння ризиків і користі від оприлюднення певних даних. Слід зауважити, що звіт, складений за результатами візиту, містить відомості, сукупність відомостей про фізичних осіб (зокрема, дітей щодо яких моніторинговою групою встановлено порушення їхніх прав), які ідентифіковані або можуть бути конкретно ідентифіковані (абзац 10 ч.1 статті 2 ЗУ "Про захист персональних даних"), а також іншу чутливу інформацію, доступ до якої обґрунтовано обмежений в інтересах дітей, в тому числі народжених 

        - додав Лубінець.

        За його словами, дивує те, що в 2023 році представники Мінсоцполітики проводили моніторинг умов перебування цих дітей в Туреччині, однак в офіційному звіті зазначали про їх належний догляд та забезпечення соціальними, медичними та іншими послугами. Водночас турецька сторона зверталася до МЗС України щодо порушень прав евакуйованих дітей. Втім, ці звернення не були належним чином взяті до уваги.

        Всі виявлені шокуючі факти були викладені у звіті та надіслані премʼєр-міністру України та кожному відповідальному органу державної влади з метою вжиття невідкладних заходів реагування. Крім того, до ОГП були направлені матеріали, що можуть свідчити про вчинення жорстокого поводження щодо дітей. Зазначу: поширення інформації й матеріалів про дітей щодо яких встановлено порушення їхніх прав у медійну площину, а також в інший спосіб будь-яким третім особам не здійснювалося через чутливість інформації. Дотримання прав дитини, зокрема на захист персональних даних і приватність, є обов’язковим у всіх процесах реагування. Будь-яке розголошення даних, що може ідентифікувати дитину або завдати їй шкоди, неприпустиме й суперечить національному законодавству й міжнародним стандартам 

        - наголосив Омбудсмен.

        Нагадаємо

        Україна передала головному Омбудсману Туреччини Мехмету Акарджі списки українських військовополонених і зниклих безвісти. Це зроблено для верифікації та репатріації, включаючи тяжкохворих та цивільних.

        Павло Башинський

        СуспільствоПолітика
        Кабінет Міністрів України
        Війна в Україні
        Дніпропетровська область
        Верховна Рада України
        Туреччина
        Україна