Наказывали лишением еды и держали в изоляции: Лубинец отреагировал на нарушение прав более 500 украинских детей в Турции

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на нарушения прав более 500 украинских детей, эвакуированных после начала полномасштабной войны в Турцию, в частности случаи физического и психологического насилия. Он отметил, что выявленные факты были направлены премьер-министру Украины и каждому ответственному органу государственной власти с целью принятия неотложных мер реагирования. Об этом Лубинец написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Как рассказал Лубинец, в декабре к нему поступали запросы относительно предоставления комментариев по ситуации с украинскими детьми, временно перемещенными (эвакуированными) в Турцию, освещенной в расследовании СМИ, в частности, где указывались выдержки из отчета Офиса Омбудсмана, составленном по результатам мониторингового визита в Турцию, который содержит чувствительные сведения о грубых нарушениях прав ребенка.

Речь идет о более чем 500 детях из украинских учреждений системы институционального ухода и воспитания, а также семейных форм воспитания, которые после 24 февраля 2022 года были эвакуированы из Днепропетровской области в Турцию и размещены в отелях. Еще в начале 2024 года непосредственно от детей, а также из других источников, в Офис Омбудсмана поступала информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних. С целью верификации данных, мои представители посетили в Днепропетровской области семьи, в которые дети были возвращены из Турции. Уже в марте я инициировал мониторинговый визит - отметил Лубинец.

Во время него, по свидетельствам воспитанников учреждений, эти дети систематически подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также старших воспитанников в отношении младших по возрасту, в частности:

детей держали в изоляции. Сопровождающие лица запрещали воспитанникам учреждений общаться с психологами турецкой стороны, которые круглосуточно находились на территории отеля, чтобы дети не сообщили о нарушении их прав;

наказывали лишением еды;

дети могли бесконтрольно покидать территорию отеля, подвергая себя опасности в другой стране.

Все выявленные нарушения подтверждены главным Омбудсманом Турции, который подписал отдельный отчет по результатам визита. Его представители, а также сотрудники Министерства семьи и социальных услуг Турции непосредственно были привлечены к мониторингу. Что касается фактов возвращения в Украину беременных несовершеннолетних, то следует четко понимать последствия распространения соответствующей информации. Публичность - это очень действенный инструмент. Его применению должна всегда предшествовать оценка, сравнение рисков и пользы от обнародования определенных данных. Следует отметить, что отчет, составленный по результатам визита, содержит сведения, совокупность сведений о физических лицах (в частности, детях, в отношении которых мониторинговой группой установлены нарушения их прав), которые идентифицированы или могут быть конкретно идентифицированы (абзац 10 ч.1 статьи 2 ЗУ "О защите персональных данных"), а также другую чувствительную информацию, доступ к которой обоснованно ограничен в интересах детей, в том числе рожденных - добавил Лубинец.

По его словам, удивляет то, что в 2023 году представители Минсоцполитики проводили мониторинг условий пребывания этих детей в Турции, однако в официальном отчете отмечали их надлежащий уход и обеспечение социальными, медицинскими и другими услугами. В то же время турецкая сторона обращалась в МИД Украины относительно нарушений прав эвакуированных детей. Впрочем, эти обращения не были должным образом приняты во внимание.

Все выявленные шокирующие факты были изложены в отчете и направлены премьер-министру Украины и каждому ответственному органу государственной власти с целью принятия неотложных мер реагирования. Кроме того, в ОГП были направлены материалы, которые могут свидетельствовать о совершении жестокого обращения в отношении детей. Отмечу: распространение информации и материалов о детях, в отношении которых установлены нарушения их прав, в медийную плоскость, а также иным способом любым третьим лицам не осуществлялось из-за чувствительности информации. Соблюдение прав ребенка, в частности на защиту персональных данных и приватность, является обязательным во всех процессах реагирования. Любое разглашение данных, которое может идентифицировать ребенка или причинить ему вред, недопустимо и противоречит национальному законодательству и международным стандартам - подчеркнул Омбудсмен.

Напомним

