В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Наказывали лишением еды и держали в изоляции: Лубинец отреагировал на нарушение прав более 500 украинских детей в Турции

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Дмитрий Лубинец отреагировал на случаи физического и психологического насилия над более чем 500 украинскими детьми в Турции. Выявленные факты направлены премьер-министру и органам власти для принятия неотложных мер.

Наказывали лишением еды и держали в изоляции: Лубинец отреагировал на нарушение прав более 500 украинских детей в Турции

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на нарушения прав более 500 украинских детей, эвакуированных после начала полномасштабной войны в Турцию, в частности случаи физического и психологического насилия. Он отметил, что выявленные факты были направлены премьер-министру Украины и каждому ответственному органу государственной власти с целью принятия неотложных мер реагирования. Об этом Лубинец написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Как рассказал Лубинец, в декабре к нему поступали запросы относительно предоставления комментариев по ситуации с украинскими детьми, временно перемещенными (эвакуированными) в Турцию, освещенной в расследовании СМИ, в частности, где указывались выдержки из отчета Офиса Омбудсмана, составленном по результатам мониторингового визита в Турцию, который содержит чувствительные сведения о грубых нарушениях прав ребенка.

Речь идет о более чем 500 детях из украинских учреждений системы институционального ухода и воспитания, а также семейных форм воспитания, которые после 24 февраля 2022 года были эвакуированы из Днепропетровской области в Турцию и размещены в отелях. Еще в начале 2024 года непосредственно от детей, а также из других источников, в Офис Омбудсмана поступала информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних. С целью верификации данных, мои представители посетили в Днепропетровской области семьи, в которые дети были возвращены из Турции. Уже в марте я инициировал мониторинговый визит 

- отметил Лубинец.

Во время него, по свидетельствам воспитанников учреждений, эти дети систематически подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также старших воспитанников в отношении младших по возрасту, в частности:

  • детей держали в изоляции. Сопровождающие лица запрещали воспитанникам учреждений общаться с психологами турецкой стороны, которые круглосуточно находились на территории отеля, чтобы дети не сообщили о нарушении их прав;
    • наказывали лишением еды;
      • дети могли бесконтрольно покидать территорию отеля, подвергая себя опасности в другой стране.

        Все выявленные нарушения подтверждены главным Омбудсманом Турции, который подписал отдельный отчет по результатам визита. Его представители, а также сотрудники Министерства семьи и социальных услуг Турции непосредственно были привлечены к мониторингу. Что касается фактов возвращения в Украину беременных несовершеннолетних, то следует четко понимать последствия распространения соответствующей информации. Публичность - это очень действенный инструмент. Его применению должна всегда предшествовать оценка, сравнение рисков и пользы от обнародования определенных данных. Следует отметить, что отчет, составленный по результатам визита, содержит сведения, совокупность сведений о физических лицах (в частности, детях, в отношении которых мониторинговой группой установлены нарушения их прав), которые идентифицированы или могут быть конкретно идентифицированы (абзац 10 ч.1 статьи 2 ЗУ "О защите персональных данных"), а также другую чувствительную информацию, доступ к которой обоснованно ограничен в интересах детей, в том числе рожденных 

        - добавил Лубинец.

        По его словам, удивляет то, что в 2023 году представители Минсоцполитики проводили мониторинг условий пребывания этих детей в Турции, однако в официальном отчете отмечали их надлежащий уход и обеспечение социальными, медицинскими и другими услугами. В то же время турецкая сторона обращалась в МИД Украины относительно нарушений прав эвакуированных детей. Впрочем, эти обращения не были должным образом приняты во внимание.

        Все выявленные шокирующие факты были изложены в отчете и направлены премьер-министру Украины и каждому ответственному органу государственной власти с целью принятия неотложных мер реагирования. Кроме того, в ОГП были направлены материалы, которые могут свидетельствовать о совершении жестокого обращения в отношении детей. Отмечу: распространение информации и материалов о детях, в отношении которых установлены нарушения их прав, в медийную плоскость, а также иным способом любым третьим лицам не осуществлялось из-за чувствительности информации. Соблюдение прав ребенка, в частности на защиту персональных данных и приватность, является обязательным во всех процессах реагирования. Любое разглашение данных, которое может идентифицировать ребенка или причинить ему вред, недопустимо и противоречит национальному законодательству и международным стандартам 

        - подчеркнул Омбудсмен.

        Напомним

        Украина передала главному Омбудсману Турции Мехмету Акардже списки украинских военнопленных и пропавших без вести. Это сделано для верификации и репатриации, включая тяжелобольных и гражданских.

        Павел Башинский

