17:35 • 7136 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
16:26 • 13364 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 30022 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 29529 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 40253 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 65660 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 32911 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27173 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23920 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21654 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Капітан - росіянин, а тренер - білорус: український півзахисник Коваленко продовжить кар’єру на Кіпрі

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Колишній півзахисник збірної України Віктор Коваленко підписав контракт з кіпрським "Арісом" до літа 2027 року. У клубі капітаном є росіянин Олександр Кокорін, а головним тренером – білорус Артем Радьков.

Капітан - росіянин, а тренер - білорус: український півзахисник Коваленко продовжить кар’єру на Кіпрі

Колишній півзахисник збірної України, донецького "Шахтаря" та італійського "Емполі" Віктор Коваленко підписав контракт із кіпрським "Арісом" із Лімасосу, де капітаном клубу є росіянин Олександр Кокорін, а тренер - білорус Артем Радьков. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

Півзахисник збірної України підписав контракт з нашим клубом до літа 2027 року 

- йдеться в заяві клубу.

У клубі нагадали, що Коваленко - вихованець донецького "Шахтаря", у складі якого провів 199 матчів, відзначився 44 результативними діями, чотири рази виграв чемпіонат України і стільки ж разів - Кубок країни, а також двічі піднімав над головою Суперкубок України.

Останнім клубом українця був італійський "Емполі", за який він провів 25 матчів і набрав 4 (3+1) очки.

Доповнення

Що цікаво, за "Аріс" виступає російський форвард Олександр Кокорін, який також є капітаном клубу. Кокорін перейшов у стан кіпріотів з італійської "Фіорентини" у 2024 році вільним агентом.

У 2023 році Кокорін заявляв, що війна між росією та Україною "не наша справа".

По цьому питанню я можу сказати, що на цей конфлікт ми не можемо вплинути. Ось чому, ймовірно, краще вважати, що це не наша справа. Як ви знаєте, моя справа – грати у футбол, грати у футбол на Кіпрі. Нам просто потрібно грати 

- казав Кокорін.

У 2028 році Кокорін разом з іншим футболістом Павлом Мамаєвим влаштували п'яну бійку з водієм і працівницею одного із телеканалів і провели рік у в'язниці.

Окрім того, президентом і головним тренером "Арісу" є білоруси - Володимир Федоров та Артем Радьков відповідно.

Нагадаємо

Іспанський півзахисник Серхіо Бускетс оголосив, що поставить крапку у професійній кар’єрі після завершення контракту з американським "Інтер Маямі" в кінці сезону MLS-2025. Про це футболіст повідомив у своєму Instagram, підкресливши, що його рішення зумовлене бажанням піти з великого футболу "на гідних умовах".

Павло Башинський

Спорт
Шахтар (Донецьк)
Україна
Кіпр