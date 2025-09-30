Колишній півзахисник збірної України, донецького "Шахтаря" та італійського "Емполі" Віктор Коваленко підписав контракт із кіпрським "Арісом" із Лімасосу, де капітаном клубу є росіянин Олександр Кокорін, а тренер - білорус Артем Радьков. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

Півзахисник збірної України підписав контракт з нашим клубом до літа 2027 року - йдеться в заяві клубу.

У клубі нагадали, що Коваленко - вихованець донецького "Шахтаря", у складі якого провів 199 матчів, відзначився 44 результативними діями, чотири рази виграв чемпіонат України і стільки ж разів - Кубок країни, а також двічі піднімав над головою Суперкубок України.

Останнім клубом українця був італійський "Емполі", за який він провів 25 матчів і набрав 4 (3+1) очки.

Доповнення

Що цікаво, за "Аріс" виступає російський форвард Олександр Кокорін, який також є капітаном клубу. Кокорін перейшов у стан кіпріотів з італійської "Фіорентини" у 2024 році вільним агентом.

У 2023 році Кокорін заявляв, що війна між росією та Україною "не наша справа".

По цьому питанню я можу сказати, що на цей конфлікт ми не можемо вплинути. Ось чому, ймовірно, краще вважати, що це не наша справа. Як ви знаєте, моя справа – грати у футбол, грати у футбол на Кіпрі. Нам просто потрібно грати - казав Кокорін.

У 2028 році Кокорін разом з іншим футболістом Павлом Мамаєвим влаштували п'яну бійку з водієм і працівницею одного із телеканалів і провели рік у в'язниці.

Окрім того, президентом і головним тренером "Арісу" є білоруси - Володимир Федоров та Артем Радьков відповідно.

Нагадаємо

