17:35 • 6350 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
16:26 • 12661 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
30 сентября, 13:32 • 29281 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 29153 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 39951 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 65293 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 32836 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
30 сентября, 07:25 • 27147 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 23899 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21635 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 13:32 • 29280 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 19175 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 65293 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 14:44 • 78093 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 12:39 • 73984 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды18:48 • 1158 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены14:16 • 10586 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 23719 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 36628 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 30369 просмотра
Капитан — россиянин, а тренер — белорус: украинский полузащитник Коваленко продолжит карьеру на Кипре

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Бывший полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко подписал контракт с кипрским "Арисом" до лета 2027 года. В клубе капитаном является россиянин Александр Кокорин, а главным тренером – белорус Артем Радьков.

Капитан — россиянин, а тренер — белорус: украинский полузащитник Коваленко продолжит карьеру на Кипре

Бывший полузащитник сборной Украины, донецкого "Шахтера" и итальянского "Эмполи" Виктор Коваленко подписал контракт с кипрским "Арисом" из Лимасола, где капитаном клуба является россиянин Александр Кокорин, а тренер - белорус Артем Радьков. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Полузащитник сборной Украины подписал контракт с нашим клубом до лета 2027 года 

- говорится в заявлении клуба.

В клубе напомнили, что Коваленко - воспитанник донецкого "Шахтера", в составе которого провел 199 матчей, отметился 44 результативными действиями, четыре раза выиграл чемпионат Украины и столько же раз - Кубок страны, а также дважды поднимал над головой Суперкубок Украины.

Последним клубом украинца был итальянский "Эмполи", за который он провел 25 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

Что интересно, за "Арис" выступает российский форвард Александр Кокорин, который также является капитаном клуба. Кокорин перешел в стан киприотов из итальянской "Фиорентины" в 2024 году свободным агентом.

В 2023 году Кокорин заявлял, что война между Россией и Украиной "не наше дело".

По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Вот почему, вероятно, лучше считать, что это не наше дело. Как вы знаете, мое дело – играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть 

- говорил Кокорин.

В 2028 году Кокорин вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым устроили пьяную драку с водителем и сотрудницей одного из телеканалов и провели год в тюрьме.

Кроме того, президентом и главным тренером "Ариса" являются белорусы - Владимир Федоров и Артем Радьков соответственно.

Испанский полузащитник Серхио Бускетс объявил, что поставит точку в профессиональной карьере после завершения контракта с американским "Интер Майами" в конце сезона MLS-2025. Об этом футболист сообщил в своем Instagram, подчеркнув, что его решение обусловлено желанием уйти из большого футбола "на достойных условиях".

Павел Башинский

Спорт
ФК «Шахтёр» Донецк
Украина
Кипр