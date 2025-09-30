Бывший полузащитник сборной Украины, донецкого "Шахтера" и итальянского "Эмполи" Виктор Коваленко подписал контракт с кипрским "Арисом" из Лимасола, где капитаном клуба является россиянин Александр Кокорин, а тренер - белорус Артем Радьков. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Полузащитник сборной Украины подписал контракт с нашим клубом до лета 2027 года - говорится в заявлении клуба.

В клубе напомнили, что Коваленко - воспитанник донецкого "Шахтера", в составе которого провел 199 матчей, отметился 44 результативными действиями, четыре раза выиграл чемпионат Украины и столько же раз - Кубок страны, а также дважды поднимал над головой Суперкубок Украины.

Последним клубом украинца был итальянский "Эмполи", за который он провел 25 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

Дополнение

Что интересно, за "Арис" выступает российский форвард Александр Кокорин, который также является капитаном клуба. Кокорин перешел в стан киприотов из итальянской "Фиорентины" в 2024 году свободным агентом.

В 2023 году Кокорин заявлял, что война между Россией и Украиной "не наше дело".

По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Вот почему, вероятно, лучше считать, что это не наше дело. Как вы знаете, мое дело – играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть - говорил Кокорин.

В 2028 году Кокорин вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым устроили пьяную драку с водителем и сотрудницей одного из телеканалов и провели год в тюрьме.

Кроме того, президентом и главным тренером "Ариса" являются белорусы - Владимир Федоров и Артем Радьков соответственно.

