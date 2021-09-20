Капіталізація компанії МХП зросла на 17,4%

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"Так, капіталізація публічних українських агрокомпаній за період з 9 по 15 вересня 2021 року змінилася таким чином: МХП — зросла на 17,4% до 747 млн дол.; “Агротон” — зросла на 7,8% до 48 млн дол.; “Астарта-Київ” — зросла на 3,4% до 328 млн дол.; “ІМК” — зросла на 0,3% до 272 млн дол.; “Авангард” — не змінилася і склала 1 млн дол.; “Овостар Юніон” — знизилася на 1,3% до 117 млн дол.; “Мілкіленд” — знизилася на 1,9% до 8 млн дол.“, — повідомили в Eavex Capital.

Довідка

МХП — найбільший в України виробник курятини, відомий своїм брендом “Наша Ряба”.

На сьогодні це єдиний виробник в Україні, який успішно пройшов незалежний тест на відсутність антибіотиків в курятині.

Цього року МХП став першим, хто відправив українську курятину в Лондон.

Водночас у вересні стало відомо, що МХП продав 20 цифрових копій логотипу “Наша Ряба” на найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance. Кошти від аукціону будуть направлені на проведення фестивалю My Family Festival.