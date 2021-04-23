Українська курятина вже у Лондоні: перший вантаж відправив МХП

Цитата:

"Це стало можливо завдяки безмитним тарифним квотам, передбачених Угодою про вільну торгівлю, а також бізнес-наполегливості холдингу МХП", - поінформувало посольство.

Деталі

За інформацією посольства, Україна увійшла до ТОП-5 найбільших експортерів у світі та ТОП-3 постачальників курятини до ЄС.

Доповнення

МХП – найбільший в Україні виробник і експортер курятини. Найвідоміший український бренд компанії – "Наша Ряба". До сьогодні це єдиний виробник курятини, який пройшов незалежний тест в Україні і підтвердив відсутність антибіотиків у своїй продукції.