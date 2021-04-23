Українська курятина вже у Лондоні: перший вантаж відправив МХП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. До Сполученого Королівства прибула перша партія української курятини виробництва МХП. Про це повідомило посольство України у Великій Британії, передає УНН.
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"Це стало можливо завдяки безмитним тарифним квотам, передбачених Угодою про вільну торгівлю, а також бізнес-наполегливості холдингу МХП", - поінформувало посольство.
Деталі
За інформацією посольства, Україна увійшла до ТОП-5 найбільших експортерів у світі та ТОП-3 постачальників курятини до ЄС.
Доповнення
МХП – найбільший в Україні виробник і експортер курятини. Найвідоміший український бренд компанії – "Наша Ряба". До сьогодні це єдиний виробник курятини, який пройшов незалежний тест в Україні і підтвердив відсутність антибіотиків у своїй продукції.