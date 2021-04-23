Украинская курятина уже в Лондоне: первый груз отправил МХП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Соединенное Королевство прибыла первая партия украинской курятины производства МХП. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании, передает УНН.
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"Это стало возможно благодаря беспошлинным тарифным квотам, предусмотренными Соглашением о свободной торговле, а также бизнес-настойчивости холдинга МХП", - проинформировало посольство.
Детали
По информации посольства, Украина вошла в ТОП-5 крупнейших экспортеров в мире и ТОП-3 поставщиков курятины в ЕС.
Дополнение
МХП - крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Самый известный украинский бренд компании - "Наша Ряба". До сих пор это единственный производитель курятины, который прошел независимый тест в Украине и подтвердил отсутствие антибиотиков в своей продукции.