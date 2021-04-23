“Наша Ряба” залишається єдиною в Україні курятиною, яка підтвердила відсутність антибіотиків - Союз птахівників

“Поки що тільки МХП”, — повідомили в Асоціації.

Доповнення

Моніторинг був початий 1 січня 2020 року за ініціативи трьох українських виробників курятини та яєць. У червні “Союз птахівників” надав двом підприємствам МХП — “Миронівська птахофабрика” та “Вінницька птахофабрика” — право наносити додаткове маркування класу “А” на свою продукцію.

Обидва, за результатами аудиту, виробляють курятину без антибіотиків.

Незалежний тест мали пройти й інші виробники, проте досі цього не зробили.