“Наша Ряба” залишається єдиною в Україні курятиною, яка підтвердила відсутність антибіотиків - Союз птахівників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Наразі лише один виробник української курятини пройшов незалежний тест на відсутність антибіотиків. Це виробник курятини “Наша Ряба” — компанія МХП. Про це УНН розповіли в асоціації “Союз птахівників”.
“Поки що тільки МХП”, — повідомили в Асоціації.
Доповнення
Моніторинг був початий 1 січня 2020 року за ініціативи трьох українських виробників курятини та яєць. У червні “Союз птахівників” надав двом підприємствам МХП — “Миронівська птахофабрика” та “Вінницька птахофабрика” — право наносити додаткове маркування класу “А” на свою продукцію.
Обидва, за результатами аудиту, виробляють курятину без антибіотиків.
Незалежний тест мали пройти й інші виробники, проте досі цього не зробили.