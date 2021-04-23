"Наша Ряба" остается единственной в Украине курятиной, подтвердившей отсутствие антибиотиков - Союз птицеводов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Пока только один производитель украинской курятины прошел независимый тест на отсутствие антибиотиков. Это производитель курятины "Наша Ряба" - компания МХП. Об этом УНН рассказали в ассоциации "Союз птицеводов".
"Пока только МХП", - сообщили в Ассоциации.
Дополнение
Мониторинг был начат 1 января 2020 года по инициативе трех украинских производителей курятины и яиц. В июне "Союз птицеводов" предоставил двум предприятиям МХП - "Мироновская птицефабрика" и "Винницкая птицефабрика" - право наносить дополнительную маркировку класса "А" на свою продукцию.
Оба, по результатам аудита, производят курятину без антибиотиков.
Независимый тест должны были пройти и другие производители, однако до сих пор этого не сделали.