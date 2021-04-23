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"Наша Ряба" остается единственной в Украине курятиной, подтвердившей отсутствие антибиотиков - Союз птицеводов

"Наша Ряба" остается единственной в Украине курятиной, подтвердившей отсутствие антибиотиков - Союз птицеводов

Киев  •  УНН

 • 30402 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Пока только один производитель украинской курятины прошел независимый тест на отсутствие антибиотиков. Это производитель курятины "Наша Ряба" - компания МХП. Об этом УНН рассказали в ассоциации "Союз птицеводов".

"Пока только МХП", - сообщили в Ассоциации.

Дополнение

Мониторинг был начат 1 января 2020 года по инициативе трех украинских производителей курятины и яиц. В июне "Союз птицеводов" предоставил двум предприятиям МХП - "Мироновская птицефабрика" и "Винницкая птицефабрика" - право наносить дополнительную маркировку класса "А" на свою продукцию.

Оба, по результатам аудита, производят курятину без антибиотиков.

Независимый тест должны были пройти и другие производители, однако до сих пор этого не сделали.

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