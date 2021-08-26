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Українські виробники курятини масово рекламують відсутність антибіотиків, але тільки один з них реально пройшов тест

Київ • УНН

 • 21999 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У гонитві за лояльністю споживача виробники курятини часто використовують на упаковках слоган “Без антибіотиків”. Але чи потрібно довіряти рекламі, коли є факти.

У 2020 році Асоціація “Союз птахівників України”, за підтримки ФАО і ЄБРР, виступила з ініціативою запровадити добровільну систему маркування м’яса птиці і яєць без антибіотиків.

“В Україні в галузі тваринництва виробництво м’яса птиці займає 72%, а його вживання в їжу населенням 50%. Саме тому до даної галузі пильну увагу споживачів”, — коментував ініціативу глава Асоціації Сергій Карпенко.

Планувалося, що незалежний тест пройдуть два найбільші виробники курятини “Наша Ряба” (МХП) і “Епікур” (Володимир-Волинська птахофабрика), а також виробник яєць “Ясенсвіт”.

Тестувати українську продукцію почали буквально відразу, в 2020 році. Першим незалежне тестування пройшла компанія МХП і по результату отримала право наносити на свою продукцію маркування “Без антибіотиків”.

За МХП перевірку на достовірність рекламних слоганів повинна була пройти “Володимир-Волинська птахофабрика” (Епікур). Але далі слів справа не пішла. Спочатку птахофабрика посилалася на пандемію, і дійсно саме у них в минулому році був один з найбільших спалахів коронавірусу у всій Волинській області. Тепер же тема тесту і зовсім зійшла нанівець.

В Асоціації “Союз птахівників” УНН підтвердили, що тест на відсутність антибіотиків за весь цей час пройшла тільки компанія МХП. Решта по тій або іншій причині проходження тесту уникли.

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