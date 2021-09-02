Наша Ряба продала 20 цифрових копій логотипу і вкладає кошти в соціальний проєкт для укріплення українських сімей

Також серед покупців співачка MamaRika, відомий український кулінарний експерт та шеф-кухар Євген Клопотенко, шоумен Нікіта Добринін, дієтолог Світлана Фус, ведуча ранкового шоу “Сніданок з 1+1” Людмила Барбир, Тимур Мирошниченко та телеведуча Ірина Ванникова. Інші покупці побажали залишитися анонімними.

Усього під час аукціону було отримано 160 тисяч гривень до яких компанія МХП додасть 240 тисяч. Всі 400 тисяч гривень будуть передані громадській організації “Українська сімейна фундація”, яка є партнером МХП вже не перший рік, і організовує активне та змістовне сімейне дозвілля, мотивує родини спілкуватися щиро й відкрито.

Цитата

“Наша Ряба давно стала народним брендом. Це перша асоціація, коли говорять про куряче м’ясо, думають про смачний обід у родинному колі, святкові клопоти, спільне приготування страв. Наша Ряба допомагала зміцнювати сім’ї та збирала їх щодня за одним столом протягом 20 років. Тому продаж логотипів для інвестицій в цінність зміцнення родини — логічний крок”, — зазначив Ігор Лещенко, заступник Голови правління з корпоративної соціальної відповідальності МХП.

Деталі

Завдяки вирученим коштам на фестивалі My Family Festival, який відбудеться у Черкасах в Долині троянд 2-3 жовтня, встановлять 7 відкритих локацій, які символізуватимуть сімейні цінності. Волонтери та майстри проведуть лекторій живих сімейних історій, кулінарні майстер-класи, створять з учасниками дерево спогадів, розкажуть про планування сім’ї та залучать до командних ігор. Упродовж фестивалю буде оформлено 7 яскравих фотозон, 2 жовтня проведуть концерт, а 3-го — влаштують перегляд сімейного кіно.

Довідково

МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами в Нідерландах, на Балканах, а також дистрибуційним офісом в ОАЕ.

Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м’ясопереробки і тваринництва. Інноваційність та динамічне зростання дозволили МХП за десятиліття збільшити сукупні потужності з виробництва м’яса курки у три рази до понад 700 тис. тонн за підсумками 2020 року, також потужності компанії по виробництву курятини європейського операційного сегменту (РР) склали більше 100 тис. тонн м’яса птиці.

Акції МХП котируються під тикером MHPC. Серед партнерів холдингу з реалізації великих інвестиційних проєктів — Міжнародна фінансова корпорація (IFC) групи Світового Банку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші провідні інституційні інвестори.