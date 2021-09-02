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Наша Ряба продала 20 цифровых копий логотипа и вкладывает средства в социальный проект для укрепления украинских семей

Наша Ряба продала 20 цифровых копий логотипа и вкладывает средства в социальный проект для укрепления украинских семей

Киев  •  УНН

 • 49544 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Компания МХП продала 20 цифровых копий логотипа на крупнейшей в мире криптовалютний бирже Binance. Средства от аукциона будут направлены на проведение фестиваля My Family Festival. Самым дорогим оказался логотип 2005 года. Его приобрел пользователь, пожелавший остаться неизвестным, с ником Olympus за 23 980 грн, сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Также среди покупателей певица MamaRika, известный украинский кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко, шоумен Никита Добрынин, диетолог Светлана Фус, ведущая утреннего шоу “Завтрак с 1+1” Людмила Барбир, Тимур Мирошниченко и телеведущая Ирина Ванникова. Другие покупатели пожелали остаться анонимными.

Всего во время аукциона было получено 160 тысяч гривен в которых компания МХП добавит 240 тысяч. Все 400 тысяч гривен будут переданы общественной организации “Украинский семейная фонд”, которая является партнером МХП уже не первый год, и организует активное и содержательный семейный досуг, мотивирует семьи общаться искренне и открыто.

Цитата

“Наша Ряба давно стал народным брендом. Это первая ассоциация, когда говорят о курином мясе, думают о вкусном обеде в кругу семьи, праздничные хлопоты, совместное приготовление блюд. Наша Ряба помогала укреплять семьи и собирала их ежедневно за столом в течение 20 лет. Поэтому продажа логотипов для инвестиций в ценность укрепления семьи — логичный шаг”, — отметил Игорь Лещенко, заместитель Председателя правления по корпоративной социальной ответственности МХП.

Детали

Благодаря вырученные средства на фестивале My Family Festival, который состоится в Черкассах в Долине роз 2-3 октября, установят 7 открытых локаций, которые будут символизировать семейные ценности. Волонтеры и мастера проведут лекторий живых семейных историй, кулинарные мастер-классы, создадут с участниками дерево воспоминаний, расскажут о планировании семьи и привлекут к командным играм. В течение фестиваля будет оформлено 7 ярких фотозон, 2 октября проведут концерт, а 3-го — устроят просмотр семейного кино.

Справка

МХП — вертикально интегрированный холдинг, лидер Украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами в Нидерландах, на Балканах, а также дистрибуционным офисом в ОАЭ.

Холдинг осуществляет основную деятельность в области птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамичный рост позволили МХП за десятилетие увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили более 100 тыс. тонн г. мяса птицы.

Акции МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов — Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного Банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.

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