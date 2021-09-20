Капитализация компании МХП выросла на 17,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Капитализация компании МХП выросла на 17,4%, об этом свидетельствуют данные Eavex Capital, передает УНН.
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"Так, капитализация публичных украинских агрокомпаний за период с 9 по 15 сентября 2021 года изменилась следующим образом: МХП - выросла на 17,4% до 747 млн долл.; "Агротон" - выросла на 7,8% до 48 млн долл.; "Астарта-Киев" - выросла на 3,4% до 328 млн долл.; "ИМК" - выросла на 0,3% до 272 млн долл.; "Авангард" - не изменилась и составила 1 млн долл.; "Овостар Юнион "- снизилась на 1,3% до 117 млн долл.; "Милкиленд" - снизилась на 1,9% до 8 млн долл.", - сообщили в Eavex Capital.
Справка
МХП - крупнейший в Украине производитель курятины, известный своим брендом "Наша Ряба".
На сегодня это единственный производитель в Украине, который успешно прошел независимый тест на отсутствие антибиотиков в курятине.
В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.
В то же время в сентябре стало известно, что МХП продал 20 цифровых копий логотипа "Наша Ряба" на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance. Средства от аукциона будут направлены на проведение фестиваля My Family Festival.