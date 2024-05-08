Канадські спецслужби виявили спроби КНР втрутитися у вибори в країні
Київ • УНН
Постійні спроби Китаю втрутитися в канадські вибори можуть підірвати демократичний процес та інститути країни, йдеться у звіті канадського шпигунського агентства CSIS.
Китайське втручання у вибори може потенційно підірвати канадську демократію, - про це йдеться у звіті Канадської служби безпеки та розвідки (CSIS). Заява опублікована через кілька днів після офіційного розслідування, яке виявило спробу КНР втрутитися у справи Оттави, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Постійне втручання Китаю у вибори може підірвати канадську демократію, заявило у вівторок головне шпигунське відомство Канади в останньому офіційному попередженні про таємну діяльність Пекіна.
Канадська служба розвідки і безпеки (CSIS) зробила свої коментарі у щорічному звіті, опублікованому через кілька днів після того, як офіційне розслідування встановило, що Китай намагався втрутитися в останні два канадські вибори.
CSIS заявила, що Китайська Народна Республіка (КНР) використовувала обманні методи, намагаючись вплинути на формування політики на всіх рівнях влади, а також в академічних колах і засобах масової інформації.
Така діяльність, спрямована на просування національних інтересів КНР, може підірвати демократичний процес у Канаді та її інститути
Водночас у Китаї регулярно відкидають подібні звинувачення.
Китай і організації, пов'язані з правлячою Комуністичною партією Китаю, "залишаються постійною загрозою для канадської інформації, технологій, демократичних інститутів і діаспорних громад", - заявили в CSIS.
Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо в понеділок представив законопроект, спрямований на протидію іноземному втручанню. Він пропонує реєстр осіб, які лобіюють інтереси інших країн, і дозволить CSIS більше свободи ділитися інформацією з громадськістю.
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