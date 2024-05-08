Канадские спецслужбы обнаружили попытки КНР вмешаться в выборы в стране

Китайское вмешательство в выборы может потенциально подорвать канадскую демократию, - об этом говорится в отчете Канадской службы безопасности и разведки (CSIS). Заявление опубликовано через несколько дней после официального расследования, которое выявило попытку КНР вмешаться в дела Оттавы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Постоянное вмешательство Китая в выборы может подорвать канадскую демократию, заявило во вторник главное шпионское ведомство Канады в последнем официальном предупреждении о тайной деятельности Пекина.

Канадская служба разведки и безопасности (CSIS) сделала свои комментарии в ежегодном отчете, опубликованном через несколько дней после того, как официальное расследование установило, что Китай пытался вмешаться в последние два канадских выборов.

CSIS заявила, что Китайская Народная Республика (КНР) использовала обманные методы, пытаясь повлиять на формирование политики на всех уровнях власти, а также в академических кругах и средствах массовой информации.

Такая деятельность, направленная на продвижение национальных интересов КНР, может подорвать демократический процесс в Канаде и ее институты - говорится в отчете.

В то же время в Китае регулярно отвергают подобные обвинения.

Китай и организации, связанные с правящей Коммунистической партией Китая, "остаются постоянной угрозой для канадской информации, технологий, демократических институтов и диаспорных общин", - заявили в CSIS.

Либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо в понедельник представило законопроект, направленный на противодействие иностранному вмешательству. Он предлагает реестр лиц, лоббирующих интересы других стран, и позволит CSIS больше свободы делиться информацией с общественностью.

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