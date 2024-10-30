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Канада звинувачує індійського міністра у зборі розвідданих про канадських громадян

Київ • УНН

 • 15372 перегляди

Канада офіційно звинуватила міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха у зборі розвідданих про канадських громадян. Це пов'язано з кампанією проти сикхських сепаратистів та погіршенням відносин між країнами.

Канада звинувачує індійського міністра у зборі розвідданих про канадських громадян

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах може мати відношення до кампанії, спрямованої проти сикхських сепаратистів у Канаді, - у Оттаві підтвердили, що близький радник прем’єр-міністра Нарендри Моді причетний до збору відповідних розвідданих.

Пише УНН із посиланням на WP та La Presse Canadienne.

Деталі

Газета Washington Post повідомила, що канадські офіційні особи звинуватили міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха в тому, що він стоїть за кампанією насильства та залякування проти сикхських сепаратистів у Канаді.

Заступник міністра закордонних справ Девід Моррісон підтвердив у вівторок повідомлення про те, що Канада звинувачує індійського міністра та близького радника прем'єр-міністра Нарендри Моді в тому, що він наказав зібрати розвіддані про канадських громадян.

У вівторок заступник міністра Моррісон повідомив членам постійного комітету Палати громад з питань громадської та національної безпеки, що саме він підтвердив американському щоденнику особу міністра, про якого йдеться.

Нагадаємо

Канада звинуватила Індію у причетності до вбивства сикхського сепаратиста на своїй території. У відповідь обидві країни вислали по 6 дипломатів, що призвело до погіршення відносин.

У Оттаві стверджують, що індійські дипломати причетні до численних випадків примусу, залякування та насильства, спрямованих на придушення в Канаді кампанії за створення в Індії незалежної держави сикхів "Халістан".

Минулого року, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "агенти уряду Індії" здійснили вбивство лідера сикхської громади в Британській Колумбії.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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