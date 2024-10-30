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Канада обвиняет индийского министра в сборе разведданных о канадских гражданах

Канада обвиняет индийского министра в сборе разведданных о канадских гражданах

Киев  •  УНН

07:47 • 5836 просмотра

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Канада официально обвинила министра внутренних дел Индии Амита Шаха в сборе разведданных о канадских гражданах. Это связано с кампанией против сикхских сепаратистов и ухудшением отношений между странами.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах может иметь отношение к кампании, направленной против сикхских сепаратистов в Канаде, - в Оттаве подтвердили, что близкий советник премьер-министра Нарендры Моди причастен к сбору соответствующих разведданных.

Пишет УНН со ссылкой на WP и La Presse Canadienne.

Детали

Газета Washington Post сообщила, что канадские официальные лица обвинили министра внутренних дел Индии Амита Шаха в том, что он стоит за кампанией насилия и запугивания против сикхских сепаратистов в Канаде.

Заместитель министра иностранных дел Дэвид Моррисон подтвердил во вторник сообщение о том, что Канада обвиняет индийского министра и близкого советника премьер-министра Нарендры Моди в том, что он приказал собрать разведданные о канадских гражданах.

Во вторник заместитель министра Моррисон сообщил членам постоянного комитета Палаты общин по вопросам общественной и национальной безопасности, что именно он подтвердил американскому ежедневнику личность министра, о котором идет речь.

Напомним,

Канада обвинила Индию в причастности к убийству сикхского сепаратиста на своей территории. В ответ обе страны выслали по 6 дипломатов, что привело к ухудшению отношений.

В Оттаве утверждают, что индийские дипломаты причастны к многочисленным случаям принуждения, запугивания и насилия, направленным на подавление в Канаде кампании за создание в Индии независимого государства сикхов «Халистан».

В прошлом году, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что «агенты правительства Индии» совершили убийство лидера сикхской общиныв Британской Колумбии.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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