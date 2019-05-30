Канада, Росія і Данія оскаржують велику частину арктичного шельфу

КИЇВ. 30 травня. УНН. Канада внесла на розгляд Комісії ООН з меж континентального шельфу досьє з заявкою на великі території під поверхнею Північного льодовитого океану аж до Північного полюса. На ті ж самі підводні простори претендують Росія і Данія. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".