Канада, Росія і Данія оскаржують велику частину арктичного шельфу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Канада внесла на розгляд Комісії ООН з меж континентального шельфу досьє з заявкою на великі території під поверхнею Північного льодовитого океану аж до Північного полюса. На ті ж самі підводні простори претендують Росія і Данія. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".

Конвенція ООН з морського права дає прибережним державам право на континентальний шельф, що простирається на відстань до 200 морських миль від їх узбережжя і, відповідно, право на експлуатацію ресурсів морського дна і надр. Конвенція допускає розширення суверенних кордонів континентального шельфу якщо країна має в своєму розпорядженні науковими даними, що підводні геологічні або географічні особливості є природним продовженням їх шельфів.

У представленій Оттавою документації затверджується, що підводний гірський ланцюг відомий під ім'ям Хребет Ломоносова є натуральним продовженням континентального шельфу Канади.

Москва зробила таку ж заявку в Комісію ООН в 2001 році, а в 2007-му розширила список своїх територіальних домагань.

Данія теж претендує на ту ж саму підводний територію стверджуючи, що Хребет Ломоносова є природним продовженням континентального шельфу належить Копенгагену Гренландії.

Хребет Ломоносова був виявлений радянськими полярниками в 1948 році і названий на честь основоположника російської науки.

Перед тим як винести рішення, Комісія ООН розгляне наукову обгрунтованість заявок трьох країн. Деякі експерти вважають, що існує ймовірність того, що орган ООН буде керуватися принципом "рівновіддаленості" від берегів зазначених країн, що дасть безумовну перевагу Данії. У будь-якому випадку переговори щодо визначення меж навряд чи почнуться в найближчі кілька років.

Нагадаємо, Ісландія висловила стурбованість нарощуванням з боку РФ військового потенціалу в Арктиці.

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