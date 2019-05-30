Канада, Россия и Дания оспаривают обширную часть арктического шельфа

КИЕВ. 30 мая. УНН. Канада внесла на рассмотрение в Комиссию ООН по границам континентального шельфа досье с заявкой на обширные территории под поверхностью Северного ледовитого океана вплоть до Северного полюса. На те же самые подводные пространства претендуют Россия и Дания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".