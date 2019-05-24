Ісландія висловила стурбованість нарощуванням з боку РФ військового потенціалу в Арктиці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Ісландія стурбована збільшенням військової присутності Росії в Арктиці, проте визнає право Москви на охорону своїх законних інтересів в регіоні. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Ісландії Гудльойгур Тор Тордарсон, виступаючи у вашингтонському Центрі імені Вудро Вільсона, пише УНН.
“Ми визнаємо право Росії охороняти законні інтереси в галузі безпеки в регіоні за рахунок ефективних засобів оборони. Однак масштаб, швидкість і явна амбітність нарощування військової присутності з боку Росії в Арктиці викликає питання”, — сказав він. “На наш погляд, нарощування військового потенціалу в районах Крайньої Півночі необхідно уникати”, — додав міністр.
Він також зазначив, що для досягнення стабільності в регіоні необхідно уникнути “гонки за ресурсами”. “Ми повинні уникнути гонки за ресурсами не тільки тому, що від цього виграють всі, але і тому, що таким чином вдасться зберегти мир і стабільність в регіоні”, — вказав глава МЗС Ісландії.
Як повідомляв УНН, Болтон зажадав кинути виклик зростанню військового впливу Росії в Арктиці.